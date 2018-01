Joutsenlampi-ralli tekee paluun vuosien tauon jälkeen

Joutsenlampi-ralli tekee paluun 24.2. Kilpailun järjestäjänä on vuonna 1988 perustettu yhdistys nimeltä Yellow Racing Team ry, joka toimii Jyväskylän seudulla. Ralli ajetaan harrastemoottoriurheilun kattojärjestön Hamu ry:n alaisuudessa. Kilpailu kunnioittaa ja vaalii Joutsan Urheiluautoilijoiden tekemää pitkää Joutsenlampi-rallin perinnettä, jota myös kilpailijat arvostavat. Reitti kiertelee suurimmaksi osaksi Joutsan ympäristössä.

Kilpailun johtajana toimii Sami Heikkilä Yellow Racing Team ry:stä. Kyse on kaveriporukasta, jolla on monenlaista rallikokemusta. Syksyllä järjestetyssä Riihivuori-Rallissa he alkoivat miettiä, että olisi mukavaa järjestää oma vastaavaa autourheilutapahtuma.

– Josemora [Joutsan Seudun Moottorirata] tuli heti kaikille mieleen paikkana. Se on maailmanluokan rata, ja aivan mieletön alue huollolle. Käymme siellä joka talvi ajamassa ihan omaksi iloksi, mitä kautta rata on tullut tutuksi, taustoittaa Heikkilä.

Paikallislehden arkistokuva on ilmeisesti vuonna 1989 syksyllä järjestetystä Joutsenlampirallista.

