Valtion hoitovastuulla olevien väylien talvihoidon taso puhuttaa

Teiden kunto ja aurausten laatu talviaikaan puhuttaa ihmisiä. Tällä kertaa aiheeksi on noussut Jousitien ja ylipäänsä valtion hoidossa olevat tiealueet Joutsan taajamassa. Teiden kunnosta ja aurauksista vastaa urakoitsijana YIT Rakennus infrapalvelut.

Jousitiellä on ollut tänä talvena paksulti polannetta. Polanne tarkoittaa pakkautunutta kovaa lumi- tai jääkerrosta tiessä, ja usein polannekerroksessa on syvät urat vaikeuttamassa autoilijan ajamista. Kun talven lämpötila on pyörinyt pitkälti nollan tuntumassa, ja kun tähän yhdistetään märkä ja sankka lumipyry, vilkasliikenteinen väylä tamppautuu hetkessä.

Urakoitsijana toimii siis valtakunnallinen iso yritys YIT. Yritys on osoittanut Wille-merkkisen kiinteistöhoitokoneen paikkakunnalle käytettäväksi talviaikaiseen taajamateiden kunnossapitoon.

