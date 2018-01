Joutsalaispoikien Pasuuna Movies kerää suosiota YouTubessa

Huumoria, actionia ja joskus hieman poliisejakin. Sillä kaavalla syntyvät joutsalaisen Pasuuna Moviesin YouTube-kanavallaan suosiota keränneet videot. Videoita on tällä hetkellä parikymmentä ja niille on kertynyt yhteensä 67.000 näyttökertaa. Valtaosan kerroista on kerännyt Poliisit Mopohälytys -niminen video, jota on katsottu runsaat 41.000 kertaa.

Videoiden keräämä laaja huomio tuntuu Pasuuna Moviesin tekijäkolmikosta eli Joutsan yhtenäiskoulun seitsemättä luokkaa käyvästä Eeli Laitisesta (kuvassa oik.) sekä Mieskonmäen koulua käyvistä, viidesluokkalaisesta Sampo Nikkasesta (kuvassa vas.) ja kuudesluokkalaisesta Elias Laitisesta hyvältä.

– Se on kiva, että ihmiset tykkäävät meidän videoista, sanovat Nikkanen ja Laitiset.

Katso näyte Pasuuna Moviesin tuotannosta:

Lue lisää viikon 1 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä