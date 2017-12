Sata hymyä satavuotiaan Suomen kunniaksi

Joutsan hammashoitolassa on tammikuun loppuun saakka nähtävillä sata hymyä Joutsasta ja Luhangasta. Kyse on hammashoitolan tavasta juhlistaa satavuotiasta Suomea, kertoo suuhygienisti Saana Kaisanlahti. Hymyjen keräys aloitettiin Kaisanlahden mukaan heinäkuussa ja loppukirin ansiosta sata hymyä saatiin täyteen joulukuun ensimmäisenä päivänä.

– Hymyjä on kuvattu hammashoitolassa, mutta myös esimerkiksi Elämänkaarijuhlassa ja jokainen on voinut käydä jättämässä hymyn netissä olevasta linkistä. Näin on ajateltu, että saavutettaisiin hymyjä nuoremmilta, kertoo Kaisanlahti.

