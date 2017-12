Joutsan Lämmön uusi biolämpökeskus on tekniikan viimeisintä huutoa

Joutsan Lämpö Oy:lle on marraskuun lopulla luovutettu virallisesti uusi biolämpökeskus. Pertunmaantien varrella sijaitseva laitos uudistettiin perusteellisesti huhtikuussa alkaneella remontilla. Muun muassa uuden neljän megawatin kattilan sekä savukaasujen puhdistuslaitteiston sekä uuden savupiipun sisältänyt investointi maksoi noin kaksi miljoonaa euroa ja pysyi kustannusarviossa.

Pertunmaantien biolämpökeskus tuottaa kaukolämpöä Joutsan kunnan keskustaajaman alueelle. Vuotuinen lämmöntuotanto on noin 16–19 GWh/a. Uuden kattilan myötä biopolttoaineiden osuus lämmöntuotannosta nousee lähelle sataa prosenttia. Laitosalueelle jää toinen vanhoista 1,25 megawatin kiinteänpolttoaineen kattiloista vara- ja huipputehokäyttöön. Siitäkin on uusittu arina ja syöttö muutettu ruuvityyppiseksi, millä on saavutettu parempi palaminen.

Katso video uudesta lämpölaitoksesta:

Lue lisää viikon 52 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä