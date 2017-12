Vuoden Yrittäjäksi Leivonmäellä valittiin Henry Laitinen

Leivonmäen Yrittäjät ry valitsi Vuoden Yrittäjäksi Henry Laitisen. Perusteluiksi yhdistys kertoi halun tukea nuorta yrittäjää sekä Laitisen yrityksessä tänä vuonna tapahtuneen nopean laajentumisen.

Laitinen on ehtinyt nähdä jo vuosia eletystä elämästä yrittäjän näkökulmasta. Tällä hetkellä hän on 27-vuotias, mutta liikenneyrittäjänä Laitinen aloitti 19-vuotiaana jo ennen armeijan käymistä vuonna 2009. Sittemmin toiminta on laajentunut voimakkaasti, ja nykyisin Koneurakointi Henry Laitinen Oy tarjoaa monipuolisesti kuljetus-, koneurakointi-, korjaus- ja huoltopalveluita yrityksille ja yksityisille. Yritys työllistää kolme ulkopuolista sekä kausityöntekijät tähän päälle.

