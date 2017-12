Kodin koristelu kuuluu Elina Parkkonen-Mannisen jouluun

Joulu on monelle vuoden parasta aikaa. Innokkaimmat aloittavat valmistautumisen hyvissä ajoin ja puuhaavat aattoa edeltävinä viikkoina monenlaista. Joulun alla esimerkiksi leivotaan, siivotaan ja koristellaan kotia. Monelle joulu on suorastaan pyhä juhla, johon valmistaudutaan hartaudella.

Joutsalainen Elina Parkkonen-Manninen kertoo pitäneensä aina joulua ja siihen valmistautumista tärkeänä. Yksi olennainen osa valmistautumisessa on kodin koristelu, johon hän arvelee saaneensa innostuksen verenperintönä – ei niinkään äidiltään, joka maatalon emäntänä kiinnitti koristelun sijaan enemmän huomiota joulun ruokapuoleen, vaan isänsä sisarilta.

Joulukoristelut Parkkonen-Manninen aloittaa hyvissä ajoin loppuvuodesta. Tarkkaa päivää aloittamiselle hän ei katso kalenterista, vaan koristelu alkaa enemmänkin fiilispohjalta. Toisinaan sääkin vaikuttaa siihen, milloin ensimmäiset koristeet ilmestyvät.

– Jos on oikean ankea sää, niin rupean koristelemaan, että tulee parempi fiilis ja tunnelma. Joskus jos on ollut oikein paljon lunta, niin se on automaattisesti jo niin kaunista, että sitten ei ole tullut tarvettakaan aloittaa niin aikaisin.

Lue lisää viikon 50 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä