Joutsan itsenäisyysjuhlassa palkittiin puurtajia

Joutsan itsenäisyysjuhla oli ainakin yleisömääränsä puolesta satavuotiaan Suomen syntymäpäiväjuhlien arvon mukainen. Yhtenäiskoulun juhlasali oli liki ääriään myöten täynnä itsenäisen Suomen juhlijoita. Yksi juhlan kohokohdista oli Joutsan kunnan pitkäaikaisten puurtajien palkitseminen. Kuntaliiton kultaisen ansiomerkin itsenäisyyden juhlavuonna sai viisi luottamushenkilöä ja 35 kunnan työntekijää. Kuvassa juhlassa paikalla olleet ansiomerkin saajat.

Itsenäisyysjuhlan juhlapuhuja professori Aila Mielikäinen pohti kielen ja murteiden merkitystä Suomen historiassa ja nykypäivässä.

– Itsenäisyyspäivänä on tapana muistaa menneiden sukupolvien perintöä ja työtä nyky-yhteiskuntamme hyväksi. Henkisen kulttuurin osana myös kirjakielen luominen ja kehittäminen on ollut olennainen osa tätä työtä, suorastaan perusta ja edellytys paljoon muuhun. Kieli elää ja muuttuu itsestäänkin, mutta yhteinen kieli on vaatinut paljon työtä ja vaivaa, aina Agricolasta lähtien.

