Lions Club Joutsa/Jousa juhlisti neljää vuosikymmentään Salviassa

Lions Club Joutsa/Jousa täytti 40 vuotta, ja tätä seikkaa juhlittiin lauantaina Marja- ja matkailutila Salvian notkuvien pitopöytien äärellä. Paikalla oli salintäysi klubin lions-veljiä leideineen, sekä edustava joukko muita vieraita. Juhlapuheen piti Lions-liiton puheenjohtaja Erkki Honkala ja klubin historiikin kuluneilta vuosikymmeniltä esitteli Veli Töyrylä, yksi perustajäsenistä.

Tervehdyssanoissaan klubin presidentti Tuomo Rajala kertoi laajalti toiminnan peruspilareista.

– Klubin jäsenmäärä on tällä hetkellä 30 veljeä, joista perustajajäseniä on vielä vahvuudessa mukana neljä. Uusia jäseniä on tullut viime aikoina kolme uutta lionia.

LC Joutsa/Jousan erityispiirre ja tärkeä osa on hyvin aktiivinen Lady-osasto. Juhlassa leidit huomioitiin monella tapaa niin puheissa kuin käytännön tasolla, sillä jokainen sai oman ruusunsa.

Juhlassa LC Joutsa/Jousan ensimmäiseksi Lions-ritariksi lyötiin Heikki Kuurne. Juhlallisen miekalla suoritetun ritariksi lyönnin teki liiton puheenjohtaja Erkki Honkala (kuvassa).

Lue lisää viikon 43 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä