Talousvesi keitettävä Luhangan kirkonkylän jakelualueella varotoimenpiteenä

Luhangan kunnan Turhalan vedenottamon raakavedessä on todettu mikrobiologinen laatupoikkeama viime viikolla (11. ja 13.10.2017) otetuissa näytteissä. Vedenjakelualueelta 13.10.2017 otettu verkostonäyte täyttää laatuvaatimukset. Varotoimenpiteenä kaikki ruoka‐ ja juomavesi on toistaiseksi keitettävä vähintään viiden minuutin ajan. Keittämätöntä vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, ellei siinä ole poikkeavaa väriä tai hajua. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Keittokehotus koskee koko Luhangan kirkonkylän vedenjakelualuetta.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto selvittää raakaveden laatupoikkeaman syytä yhdessä Luhangan kunnan vesilaitoksen kanssa.

Jatkotoimenpiteistä tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään keskiviikkona 18.10.2017 Jyväskylän kaupungin ja Luhangan kunnan internetsivuilla.

Keittokehotuksen lopettamisesta tiedotetaan erikseen.

Keittokehotus ei koske Tammijärven jakelualuetta.