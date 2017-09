Haihatuksen residenssinäyttely tuo taidetta Joutsan syksyyn

Haihatuksen taiteilijaresidenssissä on viimeisen vuoden aikana ollut 40 residenssitaiteilijaa 19 eri maasta. Heistä 27 kuvataiteilijaa 12 eri maasta on mukana viime perjantaina avatussa Haihatus International 6 -näyttelyssä. Perinteiseen tapaan residenssitaiteilijoiden näyttely on koottu pääosin kunkin taiteilijan residenssijakson aikana Joutsassa tehdyistä töistä.

Tämänkertaisen näyttelyn on kuratoinut joutsalainen kuvataiteilija Virpi Lehto. Pääosa taiteilijoista on Haihatuksen näyttelyissä uusia. Kuraattori Virpi Lehdon mielestä uudessa näyttelyssä nousee esille mediataide. Samaten erityisesti naistaiteilijoita on Lehdon mielestä viehättänyt joutsalainen metsäluonto, joka näkyykin monessa teoksessa.

Katso videopätkä yhdestä näyttelyn teoksesta:

