Musiikkistipendi käynnisti ukulelensoittoharrastuksen

Sana ”ukulele” tuo monelle mieleen värikkääseen havaiji-paitaan sonnustautuneen, lei-kaulaisen soittajan, joka näppäilee kitaraa muistuttavalla pienellä soittimella hyväntuulisia kappaleita etelän auringossa.

Mielikuva ei ole täysin harhaanjohtava, sillä ukulele on todella peräisin Havaijilta ja sen äänessä on tietynlaista hyväntuulisuutta. Nykyään ukulelea kuitenkin soitetaan ympäri maailmaa ja siitä on tullut varsin suosittu soitin myös Suomessa.

Soittimen omistajien joukkoon lukeutuu myös seitsemännen luokan Joutsan yhtenäiskoulussa aloittava Hilma Peltonen, jonka ukulelensoittoharrastus alkoi viidennen luokan keväällä saadusta musiikkistipendistä. Tuolloin Peltosen perheessä pohdittiin, mitä koulun musiikkiopinnoissa menestymisen johdosta saadulla stipendillä hankittaisiin ja lopulta stipendinsaaja itse päätyi ukuleleen.

Miksi juuri ukuleleen, siihen vaikutti Hilma Peltosen kitaransoittoharrastus.

– Ukulelessakin on kielet ja se on tosi samantyyppinen soitin. Ukulelella oli helppo harjoitella, kun osasin jo soittaa kitaraa, Peltonen perustelee.

Katso Hilma Peltosen musiikkivideo:

Lue lisää viikon 32 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä