Joutsan yrityspuisto etenee

Joutsan kunnan Ytyä-elinkeinohankkeen päätavoite eli yrityspuiston suunnittelu Karimäen-Oravakiven alueelle etenee. Alueen nimeksi on Joutsan vaakunaan sopivasti päätetty Yrityspuisto Joutsan Nuoli.

Alueen kaavoitus on hyväksymistä vaille valmis. Nelostien varteen Karimäkeen ja Oravakiveen suunnitellun yrityspuiston alueella on yhteensä reilut 21.000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Tontteja on kaavassa jaettu asumiseen, palvelu- ja huoltoasemarakentamiseen sekä teollisuuteen. Yrityspuistoon tavoitellaan noin 10–20 yritystä.

Katso havainnevideo Oravakiven alueesta:



Lue lisää viikon 26 Joutsan Seudusta.

