Huttulalle puoli vuosisataa täyteen

Ravintola Huttula täyttää tänä kesänä 50 vuotta. Yrityksen perustivat vuonna 1967 nyt jo edesmenneet Eila ja Raimo Ikonen, jotka joutuivat tuolloin keksimään uuden elannon Jyväskylä-Heinola -kantatien halkaistua heidän tilansa Huttulan pellot kahtia. Ravintolan yhteyteen Ikoset perustivat huoltoaseman.

Viiden vuosikymmenen aikana yrityksessä on nähty yhteiskunnan muutos monella tapaa. Alkuaikoina maaseudun vilkkaus näkyi Huttulan nykyisten yrittäjien, Mikko ja Jaakko Ikosen mukaan ravintolassa ja alkoholin halpa hinta asiakkaiden juomatavoissa. Sittemmin maaseudun on väki vähentynyt, juomatavat muuttuneet ja ruokapuolellakin on alettu siirtyä pikaruokaan.

Myös huoltamotoiminta on ajan saatossa muuttunut. Vielä 1980- ja 1990-luvuilla huoltamopuoli oli Ikosten mukaan merkittävä osa Huttulan tulosarkaa, mutta sittemmin siitä on luovuttu. Polttoaine myynti on säilynyt, mutta sitäkin on tehty ensin Shellin nimissä, sen jälkeen Ikosten omissa nimissä ja viimeisimpänä Teboilin nimissä.

Huttula työllistää parhaillaan Ikosia kahdessa sukupolvessa. Vakituisesti yrityksessä työskentelevät (kuvassa) Eija, Jaakko (2. vas.) ja Mikko Ikonen (oik.). Osittain mukana ovat myös Antti Ikonen (2. oik.) sekä kuvasta puuttuva Jaakko ja Mikko Ikosen siskontytär.

