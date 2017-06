Haihatus kasvoi täysi-ikäiseksi

Viime lauantaina avattiin jo 18:s Haihatuksen kesänäyttely. Näyttelyn avajaisissa puhunut yksi näyttelyn kurattooreista, kuvataiteilija Pauliina Turakka Purhonen (kuvassa keskellä) hehkuttikin, että nyt Haihatuksen luojien Merja Metsäsen ja Raimo Auvisen ”lapsi” on päässyt täysi-ikäiseksi.

Jos täysi-ikäisyydellä tarkoitetaan näyttelyn uskottavuutta kesänäyttelyjen kentässä, on täysi-ikäistyminen tapahtunut jo vuosia sitten. Joka tapauksessa on todettava, että tämän kesän näyttelykin vahvistaa aiempia käsityksiä: Haihatuksen näyttely on täysin relevantti vaihtoehto useimmille kesän nykytaidenäyttelyille. Tämä on hieno saavutus, koska useimpien muiden kesänäyttelyiden taloudelliset resurssit lienevät aivan toista luokkaa kuin Haihatuksessa.

Katso videopätkä Simo Rouhiaisen teoksesta Ukkosen Tanssi Haihatuksen kesänäyttelyssä:

Kuvia Haihatuksen näyttelystä:

Lue lisää viikon 25 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä