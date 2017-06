Aurinkosähkö on nyt lyömässä läpi

Aurinkosähköjärjestelmiä on ollut tarjolla jo pitkään, mutta nyt ne näyttäisivät lyövän läpi tosissaan. Tämän voi todeta, kun seuraa alan yritysten markkinointia. Ja tietysti myös siitä, kun aurinkopaneeleita on alkanut ilmestyä talon jos sun toisen katolle.

Kehityskulkuun on ollut useita syitä. Ensinnäkin tekniikka on kehittynyt. Ja kun käytetty tekniikka on yleistynyt, ovat myös hinnat laskeneet. Vähäinen ei ole merkitys silläkään, että sähkönsiirtohintoihin yhtiöt ovat tehneet viime vuosina roimia korotuksia. Yksi mielenkiintoinen pointti on puolestaan korkotaso ja sen vaikutus.

Pertti Vesalainen (kuvassa vas.) hankki aurinkosähköjärjestelmän joutsalaisen Sähkö-Henkka Oy:n Henry Rantalaiselta aiemmin tänä keväänä. Nykyaikaisilla järjestelmillä pystyy tuottamaan keväästä pitkälle syksyyn jo merkittävän osan esimerkiksi omakotitalojen energiantarpeeksi.

