Peltolan lämpölaitoksen työt etenevät

Peltolan uuden lämpölaitoksen rakentaminen on edennyt aikataulussaan Joutsassa. Perustukset alkavat olla valmiina ja osa vanhoja rakennelmia koskevista purku- ja muutostöistä on käynnistetty. Uudisrakennelmasta näkyvimpiä lähiviikkojen töitä lienevät kattiloiden ja piipun asennustyöt.

Peltolan uudistukseen liittyen töitä on tehty myös Myllytiellä, joka on Joutsan Lämpö Oy:n öljykäyttöinen lämpökeskus. Myllytien laitosta on tarkoitus käyttää jatkossa vain häiriötilanteissa. Periaatteessa uuden Peltolan lämpökeskuksen tehon pitäisi nimittäin kattaa esimerkiksi kovatkin pakkaset, kun tähän saakka lisäpotkua on saatu nimenomaan öljystä. Lisäksi Myllytiellä on uusittu lämpimän veden runkolinjaa, parannetaan ympäristöön liittyvää turvallisuutta sekä automatisoidaan laitos.

Joutsan Lämmön Ari Ruskela (kuvassa oik.) ja Peltolan työmaata valvova Marko Hartonen seurasivat valu-urakkaa toissa viikolla. Betonin toimitti Peltolaan leivonmäkinen Leivon Betoni Oy.

Lue lisää viikon 21 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä