Huuponhovilla vietettiin 20-vuotispäivää

Leivonmäellä toimivan palvelukeskus Huuponhovin 20-vuotista toimintaa juhlistettiin lauantaina. Tänä päivänä Huuponhovi toteuttaa pitkäaikaista laitoshoitoa, kuitenkin kodinomaisena. Asukkaita on 16, jotka asuvat kahden hengen huoneissa.

Juhlan pääpuhuja, eläkkeellä oleva työterveyslääkäri Hellin Torkki muistutti kuulijoita siitä, että ihminen tarvitsee ihmisarvon syntymästä kuolemaan saakka. Myös vielä siinä vaiheessa, kun ihminen makaa sikiöasennossa vuodeosastolla.

Toisaalta Torkki selkeästi tunsi myös nykypäivän haasteet, eli hoidettavia on yhä enemmän ja he vaativat yhä enemmän hoitoa. Palveluita ja apuvälineitä on kehitetty juuri tämä tietäen. Tavoitteena on asuminen omassa kodissa tai vähintään kodinomaisissa palvelukeskuksissa tai laitoksissa mahdollisimman pitkään.

Juhlassa esiintyi muiden muassa Joutsan Nuorisoseuran tanhuryhmä (kuvassa).

Lue lisää viikon 21 Joutsan Seudusta.

