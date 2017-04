Joutsenlahden tilalla lampaanlihan menekin kasvuun luotetaan

Joutsenlahden tila Hauhanjärven rannalla Luhangan Tammijärvellä on muuntautunut parin viime vuoden aikana lammastilaksi. Reilulla 300 lampaallaan se edustaa lajissaan isoa kokoluokkaa. Asialla ovat Joutsenlahden tilan Panu ja Eve Volanto.

He tekevät yhdessä töitä hyvän naapurinsa ja läheisen yhteistyökumppanimme Hakalan tilan Heikki Haapamäen kanssa. Hakalassa harjoitetaan myös lammastaloutta. Kummankin tilan väki luottaa lampaanlihan menekin kasvuun. Sen lihaa ostetaan pääsiäiseksi, mutta enenevissä määrin myös kesäkaudelle grillausta varten. Kulutetusta lihasta melkoinen osa on tuontitavaraa, joten kotimaisella tuotannolla on tässä sauma kasvaa.

Lue lisää viikon 15 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä