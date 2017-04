Tammijärven Martat sata vuotta – kirja tekeillä

Tammijärven Marttayhdistys ry lukeutuu seutukunnalla kauimmin toimineiden yhdistysten joukkoon. Perustamisesta tulee sata vuotta tänä kesänä 17.6., ja sen kunniaksi Tammijärven mittava marttatoiminnan historia taltioidaan omaksi kirjaksi.

Historiateos on tarkoitus julkista merkkipäivään liittyvissä juhlissa. Teosta on kirjoittanut Tarja Kuikka. Materiaalin kokoamista ja oikolukua ovat tehneet Aino Mönkölä ja Pirjo Seimola. Kirsi Salonen vastaa taittotyöskentelystä. Teoksen tekemiseen on saatu EU-rahaa. Hanke on nimeltään Sata vuotta marttailua Tammijärvellä.

Oheisessa kuvassa Tammijärven marttoja koolla takavuosina.

Lue lisää viikon 14 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä