Minun Suomi-kuvani Taideseuran vuosinäyttelyssä

Joutsan Seudun Taideseura on avannut perinteisen vuosinäyttelynsä kirjaston näyttelytiloissa. Teemana on Minun Suomi-kuvani, ja esillä on 20 teosta eri taitelijoilta vaihtelevilla tekniikoilla toteutettuna. Kyse on seuran 34. vuosinäyttelystä.

– Vaikka teemana oli Minun Suomi -kuvani, teemaa ajateltiin laajasti. Jäsenet saattoivat tuoda näyttelyyn myös muun aiheisia töitä, kertoo näyttelyä pystyttämässä ollut Hanna-Leena Soisalo (kuvassa vas.) Taideseurasta.

Hän kokosi useimmilta näytteilleasettajilta kommentit heidän töistään.

Mirja Lammin (kuvassa oik.) Lapsuudenkodin maisema -työn aihe liittyy vahvasti käsitykseeni tyypillisestä suomalaisesta maisemasta. Lapsuuden maisema on myös tärkeä muisto.

