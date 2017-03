Elvera aloitti joutsalaiskomennossa

Syksyllä 2016 toimintansa aloittaneen verkonrakennusyhtiö Elveran tehtävänä on taata, että sen omistajayhtiöiden alueella on nyt ja tulevaisuudessa riittävästi osaamista sähköverkkojen ylläpitoon. Myös kriittisimmät häiriöhetket pitää pystyä selättämään. Haastetta luo se, että täysin samoilla apajilla on myös kovia kilpakumppaneita, muun muassa monikansallisia yrityksiä.

– Koen, että tärkein tehtäväni on löytää töitä henkilöstöllemme. Pyrimme myös siihen, että suomalaisilla markkinoilla käytämme suomalaisia alihankkijoita, summaa Elveran toimitusjohtaja, joutsalaislähtöinen Arto Nieminen (kuvassa).

– Päätehtävämme on tietysti huolehtia omistajien verkoista, mutta aikomuksena on kilpailla muidenkin sähköyhtiöiden töistä. Yksittäisiä töitä on jo tehty ja lisää on laskennassa, hän jatkaa.

Lisäksi Nieminen paljastaa, että yhtiön palveluiden kehittäminen kiinnostaa myös veteen ja kaukolämpöön liittyvillä toimialueilla. Tämä paljastus kannattanee panna merkille esimerkiksi Joutsan suunnalla.

Lue lisää viikon 10 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä