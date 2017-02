Joutsan taajamassa vanhan sillan luona on maanantaina aloitettu maisemaharvennus ja myöhemmin siirrytään uudelle sillalle. Puita raivataan näkyvyyden parantamiseksi kuntalaisten aloitteesta.

– On tullut toiveita, että puita raivattaisiin, koska näköala järvelle on huono varsinkin kesällä, kun lehti on puussa ja alemmat oksat osuvat autoihin, kertoo Heikki Parviainen YIT-työmaapäällikkö.

