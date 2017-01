Pakkanen sotkee maakuntaviestien järjestämistä

Sääennusteet sotkevat hyvin epäreilulla tavalla perjantaina pidettäviksi aiottuja Keski-Suomen maakuntaviestejä. Juuri perjantaille on luvattu hyvin kireää pakkasta, joka ylittää pakkasrajana olevan –17 astetta.

Ikävintä ennusteessa on, että kovan pakkasen jakso on lyhyt, mutta se osuisi tämän hetken tiedon nojalla juuri pahimmoilleen perjantaiaamuun. Sääriski on aina olemassa, ja järjestävänä tahona toimiva Joutsan Pommi takasi tykkilumen avulla, ettei ainakaan liian lämmin sää aiheuta ongelmia. Pakkasaallolle ei kuitenkaan kukaan voi mitään.

Järjestelytoimikunnan puheenjohtajan Marko Hartosen äänessä on kuultavissa harmistunut sävy.

– Sääennusteita on seurattu erittäin tarkasti, mutta vasta keskiviikkona tiedämme tarkemmin. Tuomarineuvosto kokoontuu torstaiaamuna päättämään, pidetäänkö kilpailu vai siirretäänkö se 12.2. olevalle varapäivälle.

