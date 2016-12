Joutsan lukio osallistuu tänäkin vuonna kahteen Euroopan unionin tukemaan kansainvälisyysprojektiin, joissa on mukana useita kouluja monista Euroopan valtioista. Näistä toisen, Horizon to the Future -projektin osalta viimeisin työpajaviikko järjestettiin Bitterfeldin kaupungissa Saksassa 24.–28.10. Joutsan lukio osallistui viikkoon kahdeksan oppilaan ja kahden opettajan voimin.

Lue lisää viikon 52 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä