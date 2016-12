Joutsan keskustassa toimivan Rautakauppalan toimitusjohtajuus on vaihtunut. Perustamisesta, eli vuodesta 1992 lähtien rautakauppaa johtanut Matti Tuukkanen (kuvassa oik.) jää lähiaikoina eläkkeelle. Vetovastuu on siirtynyt jo lokakuussa velipojalle Hannu Tuukkaselle, joka on työskennellyt Rautakauppalassa vuodesta 1997 alkaen.

