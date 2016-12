Kaivinkoneklusteri on tärkeä Joutsan seutukunnalle

Joutsan Seudun toimitus otti seutukunnan maanrakennusalan yritykset tarkastelun alle. Tiedossa nimittäin on jo vuosia ollut, että alalla on näillä main paljon toimijoita. Mitään koottua tai muuta vastaavaa tarkempaa tietoa siitä, kuinka merkittävä tuo ala itseasiassa on, ei tähän saakka ole ollut. Projektin aikana se kävi kiistatta selväksi, että ala tuo Joutsaan ja Luhankaan työtä ja toimeentuloa jo yksin kartasta katsoen erittäin laajalta alueelta.

Lue lisää viikon 50 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä