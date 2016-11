LC Luhanka on oman lajinsa pikkujättiläinen

Vaikka Luhangassa on muutenkin perinteisesti pieni, mutta vahva yhdistyskenttä, voi Luhangan leijonaklubia pitää todellisena oman lajinsa pikkujättiläisenä. Klubissa on mukana 30 lionsia ja 15 ladya, mikä vastaa noin kuutta prosenttia kunnan väkiluvusta. Toki muutama klubin jäsenistä on naapurikunnistakin, muun muassa Jyväskylän puolelta Putkilahdesta sekä Joutsan puolelta Rutalahdesta ja Joutsan kirkonkylältä.

Muutama muukin klubin ”tunnusluku” herättää ihailua: marraskuun 11. päivän nenäpäiväkeräys tuotti Luhangassa 639 euroa eli melkein euron per asukas ja valtakunnallisen nuorison hyväksi tehtävän Punainen sulka -keräyksen tavoite luhankalaisilla on huimat 4.000 euroa.

LC Luhanka pitää nykyään kotipesänään kirkonkylän kylätaloa. Kuvassa Joulupolku-tapahtumaa valmistelemassa olleet Tuula Kotilainen (vas.), ladyjen puheenjohtaja Mirja Könnö, klubin presidentti Pentti Könnö, huvivastaava Aki Virtaniemi sekä klubin sihteeri Asko Kotilainen.

