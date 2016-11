Ekokaasun tuotanto pöhisee taas normaalisti

Joutsan Ekokaasun biokaasutuotanto palautui normaalille tasolle 7.11. Biokaasun tankkaajille jouduttiin tässä välillä myymään ei-oota, koska kaasun tuotantoprosessissa oli hankaluuksia.

Ongelmana olivat lietteen mukana tulleet suuret pitoisuudet hivenaineita, jotka ovat prosessille tärkeitä, mutta suurissa pitoisuuksissa haitallisia estäen eloperäisen aineen hajotusta. Juha Luostarinen on Metener Oy:n asiantuntija, ja hän tuntee tilanteen tarkoin. Metener Oy toimitti aikanaan biokaasulaitoksen prosessin ja on myös osaomistaja Joutsan Ekokaasussa.

– Ongelmat tulivat kesän aikana hiipien, ja nyt syksyn aikana pitoisuudet on normaaleilla syötteillä saatu laimenemaan pikku hiljaa, ja prosessi on taas kunnossa. Biokaasulaitoksen prosessi ei ole kone, joka joko toimii tai ei toimi ja jonka voi korjata varaosilla, vaan enemmänkin elävä ekosysteemi, jolla on vastustuskyky ja joka sairastuu ja parantuu kuten eläin, loivilla liikkeillä, kuvailee Luostarinen.

Ekokaasun kustannusarvioista on paljastunut ”mittarivirhe”, joka ei kuitenkaan vaaranna nykyistä toimintaa. Kuvassa oleva mittari mittaa kunnan jätevedenpuhdistamon lietemääriä. Nyt paljastunut virhe liittyy lietemäärien arviointiin.

