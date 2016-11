Pötyä pöytään Marttojen rakkaimmista keittokirjoista

Joutsan pääkirjastossa on avoinna 28.11. asti näyttely nimeltä Pötyä pöytään: Joutsan Marttojen rakkaimmat keittokirjat ja parhaat keittiötarvikkeet. Martat ovat keränneet jäsenistönsä parista näyttelytilan pöydät ja seinät täyteen erilaisia keittokirjoja keittiötarvikkeita. Keittokirjojen muodostamaa kokonaisuutta täydentävät oivallisesti mitä erilaisimmat liinat, essut, pyyhkeet, kattilat ja kauhat. Sanalla sanoen nähtävillä on kaikkea sitä mitä keittiöissä on ruoanlaittoon tarvittu.

Lue lisää viikon 45 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä