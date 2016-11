Monipuoliset näyttelyt Haihatuksessa

Haihatuksen alkutalvessa on jälleen nähtävää taiteen ystäville. Tällä kertaa esillä on Haihatuksen residenssitaiteilijoiden Haihatus International 5 -yhteisnäyttely sekä ruotsalaisen Tina Willgrenin oma näyttely Jingled. Kaikki näyttelyjen teokset on tehty residenssijaksojen aikana Joutsassa.

Kuvassa espanjalais-englantilaisen Miguel Sopenan maisema Joutsasta.

Katso videopätkä brasilialaisten taiteilijoiden Carol Mendesin ja Nicolas Piratan videoteoksesta Untranslatable Haihatus International 5 -näyttelystä:

Lue lisää viikon 45 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä