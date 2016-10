Pienyrittäjä ei joudu siirtymään vuokratiloista

Joutsa ja Osuuspankki kaavailevat tekevänsä kiinteistökauppoja. Päähuomion on vienyt keskustaajamassa sijaitseva pankkikiinteistö, mutta myös samassa kaupassa siirtyisi myös kaksi osakehuoneistoa Leivonmäen Yritystalosta. Tässä kohdassa Joutsan kunnanhallituksen pöytäkirjamerkintä on sen verran moniselitteinen, että se on aiheuttanut monenlaisia tulkintoja.

Kunnanhallituksen pöytäkirjassa 22.8. lukee nimittäin näin: Leivonmäen Yritystalon kunnalle ostettavaksi tarjotut tilat ovat tällä hetkellä vuokrattuina. Markku Liias Jukolan Juusto Oy:sta ja kunnanjohtaja Harri Nissinen ovat keskustelleet ko. kohteesta Jukolan Juusto Oy:n varastotilaksi. Jukolan Juusto Oy on halukas vuokraamaan ko. tilan, jos kunta sen hankkii itselleen.

Ensimmäinen lause tarkoittaa toiminimiyrittäjä Marko Kalliota (kuvassa), jonka Mstone-yrityksen varasto sijaitsee mainituissa tiloissa. Kallio harjoittaa FSpec-nimisen verkkokauppansa ja tuotemerkkinsä avulla pakettiautojen ja maastureiden korivarusteiden, lisävalojen ja kilpa-autoilutarvikkeiden maahantuontia ja myyntiä. Lisäksi hän myy pop-up-telttoja.

