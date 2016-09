Lampaat perinnettä vaalimassa

Luhangan Lempään mutkilla, Piilolantien kupeessa on Perälän luonnonsuojelualue. Kyse on vanhasta pienviljelijätilasta, jota vaalitaan nykyisin Metsähallituksen toimesta.

Rakennuksia ei enää ole, mutta perinnemaisema niittyineen on säilynyt. Kiitos tästä kuuluu luhankalaisen Kirsi Saikkosen lampaille, jotka ahertavat paikalla nyt jo neljättä kesää.

Lampaita oli kesän mittaan 38, kunnes Saikkonen toi paikalle vielä pässin, jonka tehtävänä on astua lampaat ennen kotitiluksille palaamista. Aidatulla alueella on laajuutta kaikkiaan liki 50 hehtaaria, ja se on jaettu kolmeen eri osaan.

Katso videopätkä Lempään lampaista:

Lue lisää viikon 38 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä