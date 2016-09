Katumuodista kiinnostuneet nuoret ryhtyivät yrittäjiksi

Mitä sitä tulee, kun kaksi tradenomiksi opiskelevaa nuorta tarvitsee itselleen kesätyön, minkä pitäisi käydä samalla vielä opintoihin liittyväksi harjoittelujaksoksi?

No siitähän syntyi vaatebrändi nimeltä RIVA Clothing Oy. Joutsalaislähtöinen Riku Keihäsniemi ja Eeva Geier perustivat verkkokaupan, jonka kautta he myyvät itse suunnittelemiaan vaatteita joka puolelle maatamme. Menestys on ollut erinomaista, sillä kesämallisto on nyt myyty, ja parhaillaan yritys rakentaa syysmallistoa.

