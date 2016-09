Hauska seurapeli yhdistää ikäihmiset

Aina joka tiistai aamupäivästä alkaen eläkeläiset kokoontuvat Joutsan työväentalolle hauskan seurapelin, boccian, merkeissä. Kaikille avoimessa kerhossa ikäihmiset pelaavat ensiksi tätä petankin tapaista kuulapelia puolitoista tuntia, ja sitten on vuorossa iltapäivään saakka karaokea ja Skip-Bon tyylisiä korttipelejä.

Boccia-kerhoa vetää Taisto Lepistö ja karaokesta vastaa Tauno Koukka. Kummatkin korostavat, että ryppyotsaisesta meiningistä ei ole kyse, vaan huumorin sävyttämästä peli- ja liikuntatuokiosta, jonka päätteeksi voi halutessaan tarttua mikrofoniin.

– Me pelaamme bocciaa aina sisällä muovisilla palloilla. Työväentalon lattiaan on valmiiksi merkitty pelikenttä. Toiminta on tarkoituksella pidetty kerhomuotoisena ja erossa kaikista keskusjärjestöistä. Sillä keinoin olemme saaneet uusia pelaajia harrastuksen pariin, kertovat Lepistö ja Koukka.

