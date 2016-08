Joutsan srk – köyhä kuin kirkonrotta?

Jos nykymeno ei muutu, otsikon sanonta on täysin totta. Jo nyt Joutsan seurakunnan taloustiedot ovat surullista luettavaa. Kirkon tiedotuskeskuksen tuoreen tilaston mukaan seurakunnan rahavarojen riittävyys päivinä on miinusmerkkinen. Eli suomeksi sanottuna taloustoimiston on otettava syömävelkaa saadakseen maksettua palkat, ostaakseen tarvikkeita ja pystyäkseen hoitamaan muut välttämättömät kulunkierät.

Mainittu talouden tunnusluku on -59, jonka perusteella Joutsan seurakunnan kassavarat loppuvat jo marraskuun alussa, kun luonnollisesti sen pitäisi riittää koko vuodeksi ja pitkälle yli.

Listassa on 288 muuta seurakuntaa, ja kaikissa muissa on päästy sentään plusmerkkiselle puolelle. Kärjessä on Ylitornio, jossa kassa riittää peräti 1.253 päiväksi. Keskiarvo listauksessa on 225 päivää ja kirkon yleisohjekin vaatii, että lukeman tulisi olla vähintään 60 päivää.

Seurakuntien taloustilanteesta tarkempia tietoja täällä.

