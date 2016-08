Missä voi uittaa koiria?

Joutsan Seudun toimituksen tietoon on tuotu kesän mittaan havaintoja, joiden mukaan eräillä yleisillä uimarannoilla on uitettu myös koiria, jopa samaan aikaan rannalla olleiden lasten kanssa. Havaintoja on kirjattu muun muassa Uimalasta ja Rautamäestä. Toimitusta on pyydetty selvittämään, saako näin toimia ja mikä olisi oikea paikka koiraa uittaa.

Sekä ympäristöterveystarkastaja Jarmo Liukkonen että ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo muistuttavat, että mikäli uimaranta on uimarien yleisessä käytössä, on koirien uittaminen yksiselitteisesti kielletty.

– Koiraa saa uittaa vesistössä jokamiehen oikeudella, mutta yleiselle uimarannalle ei saa järjestyslain 14 §:n mukaan viedä koiraa. Lisäksi tulee huomioida järjestyslain ja metsästyslain säännökset koirien kiinnipidosta sekä se, että ranta ei ole toisen pihapiirissä. Joutsassa Valklammen rannassa on koirien uimapaikka, kertoo Masalin-Weijo.

Katso videopätkä Turo-koirasta luvallisella uimareissulla Valklammella:

