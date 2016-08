Pururadalle on tulossa frisbeegolf-rata

Joutsan pururadalle on tuotu alkukesän aikana yhdeksän kappaletta frisbeegolf-koria. Kyseessä on Josepan ja kunnan yhteinen hanke. Alueelle on kartoitettu ja tehty yhdeksänväyläinen rata, ja se on ollut keskeneräisyydestään huolimatta osin jo harrastajien käytössä. Pientä viilausta rataan aiheuttaa nimittäin juuri meneillään oleva latupohjan levennys, minkä vuoksi monesta paikkaa on pitänyt kaataa puustoa. Leventämistarve puolestaan liittyy Joutsassa talvella järjestettävään hiihdon maakuntaviestiin.

– Radalta puuttuvat vielä opasteet ja ohjeet, ja todennäköisesti joudumme siirtämään kahden tai kolmen korin paikkaa. Fresbeegolf-rata saadaan virallisesti käyttöön heti kun latupohjan leventäminen on saatu valmiiksi. Tämä taas riippuu Joutsan teknisen osaston aikatauluista, mutta loppusyksystä on kyse, arvioi lajin aktiiviharrastaja Janne Pajunen (kuvassa oik.).

Pajusen lisäksi rataa ovat olleet puuhaamassa Riku Kuurne (kuvassa vas.) sekä Otto Takala.

Lue lisää viikon 32 Joutsan Seudusta.

